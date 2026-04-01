Trump diz que Irã pediu cessar-fogo, mas governo nega
Informação compartilhada pelo presidente dos EUA nas redes sociais foi desmentida pelo governo iraniano.
O presidente Donald Trump afirmou em uma rede social que o Irã teria pedido um cessar-fogo nesta quarta (1º), mas o Ministério das Relações Exteriores disse que a informação é falsa.
Na rede Truth Social, o presidente dos EUA escreveu que iria considerar a proposta do “presidente do novo regime do Irã” se o Estreito de Ormuz, importante via marítima para o escoamento do petróleo, for reaberto.
“Até lá, vamos pulverizar o Irã, ou, como se diz, mandá-lo de volta à Idade da Pedra”, finalizou a postagem. Apesar da menção ao termo “presidente”, a mudança recentemente ocorrida no país não foi neste cargo, mas sim no cargo de líder supremo do Irã.
A informação compartilhada por Trump foi desmentida por um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, que chamou a declaração sobre o suposto pedido de cessar-fogo de “falsa” e “sem fundamento”.
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As falas de Trump ocorreram horas antes do pronunciamento marcado para a noite desta quarta-feira (1º), às 22 horas no horário de Brasília.
Na fala aos EUA, o presidente irá fazer uma “importante atualização” sobre a guerra, de acordo com a Casa Branca.
Por conta dos indicativos recentes do presidente dos EUA e de informações de bastidores, a expectativa é que a guerra do país com o Irã seja encerrada mesmo sem a abertura do Estreito de Ormuz.