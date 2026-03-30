Irã confirma morte de comandante responsável pelo fechamento do Estreito de Ormuz

A morte do comandante da Guarda Revolucionária iraniana, Alireza Tangsiri, foi confirmada pelo Irã nesta segunda-feira (30). Tangsiri era responsável por executar o fechamento do Estreito de Ormuz e foi morto por bombardeios israelenses na semana passada.

A morte foi reivindicada por Israel no dia 26 de março, resultado de um bombardeio noturno em Bandar Abbas, no sul do Irã. Outras lideranças da Marinha da Guarda iraniana também morreram no ataque.

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"O almirante guardião mártir Alireza Tangsiri, que após duros golpes que levaram à destruição de importantes instalações e infraestruturas do inimigo e à queda de uma aeronave americana, enquanto organizava e reforçava as forças e fortalecia o escudo defensivo das ilhas e costas utilizadas por inimigos agressores, veio a falecer em decorrência da gravidade de seus ferimentos", apontou o comunicado da Guarda Revolucionária.

Mesmo com a morte de Tangsiri, o Irã confirmou que os golpes no Estreito de Ormuz devem continuar de forma contundente.

Mortes de autoridades

O Exército israelense também reivindicou a morte do chefe de Inteligência da Marinha da Guarda iraniana, Behnam Rezaei.

Desde a morte do comandante, vários assassinatos de autoridades de alto escalão do regime iraniano por Israel e EUA foram registrados.

O líder supremo Ali Khamenei e o ex-chefe do Conselho Supremo de Segurança, Ali Larijani, estão entre os mortos.