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Irã confirma morte de comandante responsável pelo fechamento do Estreito de Ormuz

Alireza Tangsiri foi morto após ataque em Bandar Abbas, no sul do Irã.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 08:58)
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Pessoa vestindo uniforme militar verde-escuro, com insígnias douradas nos ombros e colarinho, em ambiente interno com parede de pedra ao fundo.
Legenda: Alizera Tangsiri era o comandante da Guarda Revolucionária iraniana.
Foto: AFP PHOTO / IRAN'S REVOLUTIONARY GUARD VIA SEPAH NEWS.

A morte do comandante da Guarda Revolucionária iraniana, Alireza Tangsiri, foi confirmada pelo Irã nesta segunda-feira (30). Tangsiri era responsável por executar o fechamento do Estreito de Ormuz e foi morto por bombardeios israelenses na semana passada.

A morte foi reivindicada por Israel no dia 26 de março, resultado de um bombardeio noturno em Bandar Abbas, no sul do Irã. Outras lideranças da Marinha da Guarda iraniana também morreram no ataque. 

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Mesmo com a morte de Tangsiri, o Irã confirmou que os golpes no Estreito de Ormuz devem continuar de forma contundente.

Mortes de autoridades

O Exército israelense também reivindicou a morte do chefe de Inteligência da Marinha da Guarda iraniana, Behnam Rezaei.

Desde a morte do comandante, vários assassinatos de autoridades de alto escalão do regime iraniano por Israel e EUA foram registrados.

O líder supremo Ali Khamenei e o ex-chefe do Conselho Supremo de Segurança, Ali Larijani, estão entre os mortos.

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