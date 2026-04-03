Irã abate caça norte-americano e EUA fazem operação de emergência para buscar pilotos

Dois pilotos presentes em um caça abatido pelo Irã foram buscados pelos Estados Unidos nesta sexta-feira (3). Um deles já foi resgatado, segundo fontes do Exército dos EUA à imprensa norte-americana. O outro segue desaparecido até a última atualização desta reportagem.

É a primeira operação de emergência do país desde o início da guerra. O ataque ao caça foi anunciado mais cedo pela Guarda Revolucionária do Irã. Conforme agências de notícias iranianas, o governo da região onde o jato caiu pediu que cidadãos locais ajudassem a polícia a encontrar os pilotos, e ofereceu uma recompensa pelos militares.

Citando fontes dos governos americano e israelense, o jornal New York Times diz que o caça abatido era um F-15E Strike Eagle, com espaço para duas pessoas.

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Mais cedo, porém, a Guarda Revolucionária do Irã havia dito que o modelo era um F-35, considerado o mais avançado da frota americana. O modelo, porém, comporta apenas um piloto.

O mesmo periódico também publicou que uma segunda aeronave da Força Aérea dos Estados Unidos igualmente caiu na região do Golfo Pérsico nesta sexta, e o único piloto foi resgatado. As informações são do g1.

Trump reage à ofensiva

Em um comunicado por meio da mídia estatal, o Exército iraniano confirmou o ataque: "Há uma hora, uma aeronave modelo A-10, pertencente ao inimigo americano-sionista agressor, foi alvo após ter sido detectada e enfrentada pelos sistemas da rede integrada de defesa aérea do país, nas águas do sul, próximo ao Estreito de Ormuz".

Por sua vez, em entrevista à emissora americana NBC News, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não deu detalhes sobre os esforços de busca e resgate.

Contudo, ao ser questionado se algo mudaria, afirmou que a queda do caça dos EUA não afetará as negociações com o Irã. "Isto é guerra. Estamos em guerra".

Dois helicópteros Blackhawk envolvidos nas buscas também foram atingidos por fogo iraniano, mas conseguiram sair do espaço aéreo do país, conforme informações de dois oficiais americanos à agência de notícias Reuters.

A agência de notícias estatal do Irã diz que militares americanos ficaram feridos.