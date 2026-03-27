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'Prefiro desaparecer', disse Noelia Castillo em última entrevista

Ela declarou que não se sentia compreendida e que carregava um sentimento constante de solidão.

Escrito por
João Lima Neto joao.lima@svm.com.br
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Diagnosticada com paraplegia irreversível desde 2022, Noelia Castillo Ramos, 25, teve o pedido de morte assistida aprovado inicialmente em julho de 2024.
Legenda: Diagnosticada com paraplegia irreversível desde 2022, Noelia Castillo Ramos, 25, teve o pedido de morte assistida aprovado inicialmente em julho de 2024.
Foto: Reprodução/YouTube

A espanhola Noelia Castillo declarou que “preferia desaparecer”, durante a última entrevista, concedida quatro dias antes de se submeter a um procedimento de eutanásia legalmente autorizado. A conversa foi exibida pela emissora Antena 3, dias antes da morte da jovem, ocorrida nesta quinta-feira (26).

Na entrevista, Noelia relatou sofrimento físico e emocional persistente e comentou a oposição da família à decisão. Segundo ela, os familiares argumentavam sobre a dor da perda, mas a jovem questionava o próprio sofrimento acumulado. “Só quero ir embora em paz e deixar de sofrer”, afirmou.

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Ao longo da conversa, Noelia declarou que não se sentia compreendida e que carregava um sentimento constante de solidão. “Não gosto do rumo que o mundo e a sociedade estão tomando; prefiro desaparecer, porque está cada vez pior”, disse.

A jovem também descreveu dores físicas frequentes e dificuldades para realizar atividades cotidianas. Segundo o relato, ela enfrentava problemas para dormir, além de dores nas costas e nas pernas. “Não tenho vontade de nada, nem de sair, nem de comer, só descansar”, afirmou.

Diagnóstico de transtornos psiquiátricos

Noelia contou que lidava com problemas de saúde mental desde a adolescência e que havia sido diagnosticada com transtornos psiquiátricos, como transtorno obsessivo-compulsivo (TOC) e transtorno de personalidade borderline. Ela também relembrou episódios traumáticos, incluindo tentativas de suicídio e internações em instituições psiquiátricas.

Apesar do quadro, afirmou que mantinha certa autonomia no dia a dia. “Não é verdade que eu esteja acamada. Eu me levanto, tomo banho sozinha, me maquio, me organizo sozinha”, declarou.

A mãe da jovem, Yolanda Ramos, também falou à emissora. Ela afirmou não concordar com a escolha da filha, mas disse respeitar a decisão. Segundo Yolanda, os últimos anos foram marcados por dificuldades e incertezas. “Foram três anos de altos e baixos, anos horríveis”, declarou.

A mãe afirmou ainda que mantinha esperança de que a filha desistisse do procedimento até o último momento. “Não perdi a esperança de que, no último momento, quando colocarem o soro para sedá-la, ela queira parar tudo isso e mudar de ideia”, disse.

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