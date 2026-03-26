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Pianista oferece pagar custos médicos de Noelia Castillo Ramos para evitar eutanásia

Jovem espanhola teve permissão da Justiça para passar por processo de eutanásia nesta quinta-feira (26).

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 16:08)
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Antes da paraplegia, Noelia relatou ter enfrentado episódios de vulnerabilidade, incluindo abusos.
Legenda: Antes da paraplegia, Noelia relatou ter enfrentado episódios de vulnerabilidade, incluindo abusos.
Foto: Reprodução/La Televisión Pública Argentina.

O pianista britânico radicado na Espanha James Rhodes se ofereceu para cobrir todos os custos “da melhor atenção médica e psicológica” da jovem espanhola Noelia Castillo Ramos, que ganhou na Justiça o direito de passar por eutanásia nesta quinta-feira (26).

Nas redes sociais, o artista compartilhou uma mensagem que enviou na quarta-feira (25) se dispondo a ajudar a jovem para "adiar" a decisão pela eutanásia, que foi garantida após um processo judicial.

“Há alguma quantidade de dinheiro ou apoio que possa oferecer diretamente a Noelia e sua família para ajudá-la a adiar sua decisão?”, escreveu.

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Na legenda da postagem, James Rhodes se direcionou diretamente à jovem: “Noelia, se por algum milagre você estiver lendo isto, por favor, entre em contato comigo”. Segundo o pianista, ele afirma que o gesto não tem a ver com “religião nem política”.

“Eu jamais ousaria dizer que sua decisão (e ela é inteiramente sua) está errada. Trata-se simplesmente de lhe fornecer algumas ferramentas que podem ajudá-la a tomar uma decisão tão permanente e definitiva a partir de um estado de relativa calma, em vez de extrema dor física e emocional”, rogou o pianista.

Na postagem, o artista se prontificou a cobrir os gastos médicos e psicológicos “pelo tempo que for necessário, até que você se sinta capaz de tomar essa decisão com um pouco mais de calma”.

Pianista e jovem espanhola passaram por situações de abuso sexual

James afirmou, ainda, que vê “muitas semelhanças” entre a jovem e ele. “Eu também dediquei muito tempo a pesquisar maneiras legais e não tão legais de acabar com a minha vida”, relatou.

No caso de Noelia Castillo Ramos, ela foi diagnosticada com paraplegia irreversível em 2022, consequência de uma queda do quinto andar de um prédio ocorrida dias após da jovem ter sido vítima de um estupro coletivo. 

Já o pianista é ativista pela proteção de menores de idade contra o abuso sexual, situação pela qual passou durante a infância. 

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