Brasileira que morreu após cirurgia na Turquia ingeriu álcool e comida antes de procedimento

A cantora e influenciadora brasileira Ana B, que morreu no domingo (15) após série de cirurgias plásticas na Turquia, havia ingerido bebidas alcoólicas e se alimentado pouco antes da realização dos procedimentos.

Segundo Elgar Sueia, marido da vítima, os médicos foram alertados do fato, mas mesmo assim pediram que o procedimento fosse antecipado da quarta (18), data inicialmente marcada, para o domingo (15).

Ana B se submeteu a uma lipoaspiração, uma mamoplastia e uma rinoplastia. Os procedimentos teriam sido realizados em permuta, ou seja, de forma gratuita em troca da divulgação do serviço nas redes sociais dela.

Autoridades da saúde da Turquia iniciaram investigações para apurar a causa exata e as circunstâncias da morte de Ana B.

A clínica onde ela realizou as cirurgias não se pronunciou sobre as acusações do marido da paciente. A causa do falecimento alegada é uma arritmia cardíaca ocorrida na fase do despertar da anestesia.