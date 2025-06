Jovem brasileira sofre queda durante trilha em mochilão na Indonésia e família mobiliza resgate

Uma publicitária brasileira de 26 anos sofreu uma queda durante uma trilha ao vulcão Rinjani, na Indonésia. O acidente ocorreu durante a madrugada deste sábado (21) no horário local, por volta de 19 horas da noite da sexta (20) no Brasil.

A família de Juliana Marins foi informada por turistas desconhecidos pelas redes sociais e tenta mobilizar o resgate da jovem, que já espera há mais de 10 horas pela chegada da equipe. Relatos de pessoas no local indicam que ela está “debilitada” e sem conseguir se mexer.

Com a queda, Juliana saiu do caminho principal da trilha e caiu a cerca de 300 metros, conforme informações do g1. Segundo a irmã dela, o pacote de internet contratado não funcionou no local e ela ficou inacessível.

Turistas divulgaram informações pelas redes sociais

Ela só soube do ocorrido quando um grupo de turistas que fazia o mesmo passeio no local viu Juliana de longe três horas depois. Eles passaram a divulgar informações nas redes, que chegaram a conhecidos da jovem.

Imagens de drones feitas por esse grupo mostram onde Juliana caiu. A família da jovem mobilizou a embaixada brasileira, que está tentando fazer contato com a empresa responsável pela trilha.

Ao g1, a irmã da jovem disse que “a única coisa que ouviram (ela falar) foi um 'help' com uma voz muito trêmula". No mochilão, que está fazendo sozinha, Juliana já passou por países como Filipinas, Vietnã e Tailândia.