Governo do Reino Unido determina deportação de filhos de brasileiros após divórcio dos pais

Um casal de brasileiros, que moram no Reino Unido há seis anos, foram surpreendidos por uma carta do Ministério do Interior britânico. Após o divórcio deles, o filho mais velho dos dois, Guilherme Serrano, de 11 anos, recebeu uma notificação oficial determinando que ele deixe o Reino Unido.

Conforme revelado pelo jornal The Guardian, o irmão mais novo, Luca, de 8 anos, também pode ser deportado. No entanto, os dois nasceram nos Estados Unidos, foram criados no Reino Unido e nunca moraram no Brasil. Eles também não falam português.

Os pais, Ana Luiza Cabral Gouveia e Hugo Barbosa, têm autorização legal para morar e trabalhar no país, mas os filhos não tiveram o mesmo direito reconhecido. Desde 2019, vivem na Inglaterra, com a mãe trabalhando como enfermeira, e o pai atuando como professor de computação da Universidade de Exeter.

"Eles tinham 2 e 5 anos quando nos mudamos para cá. Ignoraram completamente o impacto emocional, cultural e educacional dessa decisão", disse Hugo ao Globo.

O Ministério do Interior britânico foi procurado pelos jornais The Guardian e Globo, mas ainda não se pronunciou sobre o caso. A família segue aguardando uma solução.

Carta recebida no começo de junho

A carta chegou para Guilherme no dia 4 de junho. Ao longo do texto, a criança foi informada de que, caso ficasse ilegalmente no país, poderia ser detido, processado e impedido de trabalhar ou alugar imóvel no futuro.

O visto inicial da família era vinculado ao trabalho do pai, que solicitou residência permanente após seis anos no país. O pedido dele foi aprovado, mas o dos filhos, não.

Isso, porque, segundo a legislação atual, ambos os pais precisam ter direito à residência para que os filhos também recebam o benefício automático. Ana ainda não completou o tempo exigido com seu novo visto.

Hugo tentou reverter a decisão com base em "razões sérias ou convincentes", afirmando que os filhos estão totalmente adaptados ao país. Ele argumentou ainda que a deportação causaria prejuízos sociais, educacionais e emocionais.

Porém, o governo britânico negou o apelo e sugeriu que Guilherme volte ao Brasil com a família. O pai lembrou que os filhos nunca moraram no Brasil e nasceram nos Estados Unidos. O documento oficial também afirmou que as crianças poderiam ser matriculadas em uma escola de língua inglesa no Brasil.

Para o governo, a medida é proporcional ao objetivo de manter o controle imigratório. Se permanecerem no Reino Unido até janeiro de 2026, os irmãos completarão sete anos no país. Nessa condição, poderão solicitar residência permanente, mesmo sem os pais terem o mesmo status.