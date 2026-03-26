Retiro dos Artistas se posiciona após críticas do ator Marcos Oliveira

A instituição de acolhimento Retiro dos Artistas respondeu publicamente às críticas feitas ao local pelo ator Marcos Oliveira, conhecido como o Beiçola de “A Grande Família”, que está morando no abrigo desde abril do ano passado.

Em entrevista à revista Veja, o ator reclamou de dificuldades de convivência, falta de privacidade e falta da possibilidade de fazer sexo no local.

Em nota, o Retiro dos Artistas afirmou que as declarações de Marcos “foram infelizes e não refletem a realidade da maioria dos nossos residentes”.

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Apesar disso, o texto da instituição ressalta que “é importante reconhecer que nem toda pessoa que precisa de ajuda se sente confortável em estar em uma posição de vulnerabilidade”.

A nota destaca, ainda, que todos os residentes “possuem livre arbítrio para estar aqui, podendo ir e vir quando desejarem”.

Confira a nota completa do Retiro dos Artistas

O que disse o ator Marcos Oliveira sobre o Retiro dos Artistas

A revista Veja fez uma reportagem publicada na última segunda-feira (23) sobre o Retiro dos Artistas e entrevistou diferentes residentes do local, incluindo Marcos Oliveira.

“Viver aqui é ótimo, só que tem que se adaptar, entendeu, porque aqui não tem uma conduta geral para conviver”, afirmou o ator. "Na hora do almoço, é uma refeição que eles falam para c******, gritam”, reclamou.

Má-educação

Segundo ele, o “comportamento” das pessoas “é muito mal educado”. “Fico quieto, aguento numa boa, mas aqui, depois dos 70, 80 anos, não tem mais respeito então f***-se, deixa o pessoal falar”, seguiu o ator.

“Em vez de você ficar falando alto no restaurante, vai na casa do seu coleguinha que você gosta e vai bater um papo com ele. Seria muito mais saudável e mais produtivo do que você pegar um espaço coletivo e transformar numa coisa particular”, criticou.

Passado e sexualidade

Marcos ainda reclamou que os residentes do local “só falam sobre o passado”. “Eu não tô no passado. Prefiro não conviver com essa triste realidade. (...) Eu tenho capacidade ainda de falar, de pensar, de interpretar, e eles não, estão aqui só para comer, beber e falar do passado”, afirmou.

Finalmente, o ator reclamou da falta de privacidade e afirmou preferir não receber visitas por causa disso. Ele disse, também, que o local não permite expressões da sexualidade.

“A sexualidade existe no inconsciente, à noite você tem desejo sexual noturno e isso não se toca no assunto, porque velho é para não sentir mais prazer. Eu não quero fazer um sexo Cirque du Soleil, que sobe e desce, mas uma troca de carinho, uma troca de alguma coisa, e aqui não pode ter isso”, disse.