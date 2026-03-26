A menos de um mês para o encerramento do Big Brother Brasil 26, o programa vai entrar em "modo turbo". A dinâmica é necessária para a chegada ao sonhado "Top 10".

As novidades foram anunciadas pelo apresentador Tadeu Schmidt nesta quarta-feira (25). Segundo ele, tudo começa nesta quinta-feira (26) com mais uma Prova do Líder, que dessa vez será dividida em duas etapas: a Eliminatória, durante o dia, e a Final, no programa ao vivo.

Na sexta-feira (27), os participantes disputam uma Prova do Anjo. Porém, diferente das últimas semanas, o próximo Anjo será autoimune. "E não teremos mais o Presente do Anjo", informou o Schmidt.

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Ainda nesta sexta, haverá a primeira formação de Paredão triplo da semana.

Veja como vai funcionar o Paredão da semana

Um participante será indicado pelo Líder;

Depois, a casa vota e os dois brothers mais votados vão ao Paredão;

Não acontecerá a dinâmica do Bate-Volta;

No domingo (29), uma pessoa deixa o programa e o jogo recomeça.

Programa deste domingo será dividido em duas partes

Ainda nesta quinta, Tadeu Schmidt deu um aviso sobre a edição deste domingo. "A gente vai ter dois programas. O primeiro vai ao ar à tarde, depois da Temperatura Máxima, às 14h55. Nesse programa vai ter a eliminação", explicou.

Logo em sequência, um novo ciclo se inicia na Casa. No programa da noite, os participantes vão enfrentar outra prova do Líder. Depois, será a vez de mais uma formação de Paredão. "É o modo turbo, gente! E a gente vai nesse ritmo até o final", ressaltou o apresentador.

O resultado do 12º Paredão vai ser divulgado apenas na próxima terça-feira (31).