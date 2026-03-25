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Marquito passa por nova cirurgia e volta para UTI nesta quarta (25)

Procedimento foi realizado devido a uma fratura na clavícula.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
foto do humorista Marquito.
Legenda: Marquito sofreu um grave acidente de moto na Zona Norte de São Paulo em 25 de fevereiro.
Foto: Reprodução.

O humorista Marquito passou por uma nova cirurgia na madrugada desta quarta-feira (25), segundo informação divulgada pela esposa do artista, Milva Maia.

O procedimento cirúrgico foi realizado devido a uma fratura na clavícula e durou cerca de uma hora e meia. Após a operação, Marquito foi encaminhado novamente à Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Segundo Milva, Marquito ficou bem, apesar da sonolência.

O artista está internado desde fevereiro após sofrer um grave acidente de moto.

"Marquito precisou passar por uma cirurgia nesta madrugada, da clavícula. A cirurgia começou às 23 horas. Ele iria voltar para o quarto por volta de 1h30 da madrugada, mas, quando foi, ele já estava no quarto bem, para glória de Deus, já acordado e ainda um pouco sonolento por causa da anestesia", afirmou Milva.

Fraturas

A esposa do humorista também deu detalhes das lesões causadas pelo acidente. Foram fraturadas duas vértebras da coluna, a C6 e a C5, além da clavícula e de uma costela.

"Eu sei que se Deus guardou, livrou o Marquito daquele laço de morte que estava preparado, é porque Deus tem algo a tratar", disse ela.

Conforme o boletim médico divulgado pela Beneficência Portuguesa de São Paulo nesta quarta-feira (25), a nova cirurgia já estava prevista.

Sobre o procedimento realizado em 19 de março para fixação da coluna cervical, a unidade informou que a evolução do quadro de Marquito ocorreu dentro do esperado pela equipe médica.

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Relembre acidente

No dia 25 de fevereiro, o humorista Marquito sofreu um acidente de moto na Zona Norte de São Paulo e caiu desacordado na pista. O caso ocorreu após ele ter um mal súbito enquanto pilotava o veículo.

O acidente envolveu outro motociclista, um enfermeiro, que foi atingido após a queda de Marquito. Ele prestou os primeiros socorros ao humorista.

Marquito foi hospitalizado com ferimentos no rosto e fraturas na costela. Ele foi submetido a um coma induzido para a realização de exames complementares, conforme informou a assessoria do SBT à época.

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