Ana Paula retorna à festa de Alberto Cowboy e provoca; 'Frouxo'
Veterana cumpriu o desafio Barrado no Baile em uma hora
Pela primeira vez no BBB 26, Ana Paula Renault cumpriu o desafio Barrado no Baile e retornou à festa do Líder Alberto Cowboy, na noite desta quarta-feira (25). Após uma hora de tentativa, a veterana abriu os três cadeados e chegou na área da festa ao som de "Erva Venenosa", de Rita Lee.
No retorno, a mineira cantou a música e aproveitou para provocar Alberto. "Frouxo, frouxo", disse ela. "Não queria a minha presença", acrescentou. "Você ganhou sua presença, que bom. Cumpriu o desafio", parabenizou o empresário.
Milena também foi até o mineiro para provocá-lo. "Chora", disse a recreadora. "Ana Paula, seja bem-vinda à minha Festa", falou o empresário.
Esta foi a quinta vez que a jornalista foi barrada da Festa do Líder. Nas três primeiras, ela se recusou a cumprir o desafio e preferiu dormir até ser liberada para retornar à casa. Na semana passada, a mineira tentou abrir os cadeados, mas não concluiu a dinâmica.