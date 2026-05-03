Que horas começa o Show do Milhão neste domingo (3/5)

O quadro "Show do Milhão", parte do "Programa Silvio Santos", vai ao ar a partir de 19h deste domingo (3). A atração é apresentada por Patrícia Abravanel e exibida no canal SBT.

Na dinâmica, o jogo é composto de 17 perguntas de conhecimentos gerais, das quais 5 são de nível fácil, 6 de nível médio, 5 de nível difícil e a pergunta do milhão.

Gameshow clássico da programação da emissora, o "Show do Milhão" já contou com participações, como a de Rodrigo Bocardi, Valentina Bandeira, Nelson Freitas e Rafael Infante.

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Que horas vai ao ar o Show do Milhão?

O quadro é exibido às 19 horas dentro do "Programa Silvio Santos", no SBT.

Filha de Silvio Santos, Patrícia Abravanel começou a apresentar o programa dominical junto ao pai em 2021.