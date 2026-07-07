Marina Ruy Barbosa e Benedito Ruy Barbosa são parentes? Entenda

A morte de Benedito Ruy Barbosa, nesta terça-feira (7), aos 95 anos, voltou a despertar uma dúvida antiga entre o público: afinal, o autor de novelas e Marina Ruy Barbosa são parentes? A resposta é não.

Embora compartilhem o sobrenome Ruy Barbosa, a origem do nome de cada um é diferente. Marina descende de uma família ligada à história política do Brasil. Seu avô foi o diplomata Armando Braga Rui Barbosa, e seu tataravô, Rui Barbosa de Oliveira, é considerado um dos mais importantes juristas e políticos da Primeira República.

No caso de Benedito, o Ruy foi incorporado ao nome como uma homenagem feita por seu pai, Otávio Barbosa, ao tataravô da atriz. A coincidência acabou alimentando, por muitos anos, a crença de que os dois teriam algum grau de parentesco, o que nunca existiu.

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Relação familiar com novelas

Quem realmente faz parte da família de Benedito e também seguiu carreira na televisão são a atriz Paula Barbosa e Bruno Luperi, responsável pelo remake de "Pantanal", ambos netos do autor.

A confusão em torno do sobrenome já foi encarada com bom humor pelos dois. Quando se casou com o empresário Alexandre Negrão, Marina fez uma brincadeira nas redes sociais sobre o tema. “Agora sou parente de dois autores: Benedito Ruy Barbosa e Walter Negrão”, escreveu na época, em publicação no X.

Autor de algumas das novelas mais marcantes da televisão brasileira, Benedito Ruy Barbosa morreu aos 95 anos, nesta terça-feira (7), em São Paulo. O escritor estava internado no Hospital HCor e não resistiu às complicações provocadas por uma insuficiência renal crônica, doença com a qual convivia havia cerca de três anos.