Filha caçula de Neymar ganha festa de aniversário de 1 ano em dia de jogo do Brasil na Copa

Bruna Biancardi, esposa do jogador e mãe de Mel, compartilhou fotos da comemoração nas redes sociais.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
05 de Julho de 2026 - 16:20 (Atualizado às 16:21)
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Legenda: Mel, filha de Neymar e Bruna Biancardi, completa 1 ano neste domingo (5).
Foto: Reprodução / Redes sociais.

Filha mais nova de Neymar, Mel ganhou uma festa de aniversário de 1 ano neste domingo (5), mesma data em que o jogador se prepara para o jogo do Brasil contra a Noruega por vaga nas quartas de final da Copa do Mundo.

Esposa do atleta e mãe da caçula, Bruna Biancardi compartilhou imagens da comemoração caseira promovida em Nova Jersey, onde a família está para acompanhar a partida do mundial.

Nas imagens postadas, é possível ver a bebê e a irmã, Mavie, além da própria Bianca e outras pessoas da família. O jogador não aparece nos registros.

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A decoração da festa inclui balões coloridos, estampas de abelhinhas e fotos da própria Mel.

Além de compartilhar a festa com os seguidores, a influenciadora também postou fotos e mensagens em homenagem à filha. “Você chegou para completar nossa família com a sua doçura", escreveu Bruna.

O atacante não participou da festinha, mas fez uma declaração para Mel em suas redes sociais. "1 ano de MEMEL! Parabéns meu amorzinho, que papai do céu te conceda muita saúde e alegria!!! Papai te ama! 04", escreveu Neymar.

Mel é a quarta filha do jogador e a segunda com a esposa Bruna Biancardi. Além dela, Neymar é pai de Davi Lucca, de 14 anos, Mavie, de dois anos, e Helena, também com dois anos. O casal ainda aguarda a chegada da quinta herdeira de Neymar.

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Esportes/copa do mundo de futebol Artes Cultura e Entretenimento

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