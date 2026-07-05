Filha caçula de Neymar ganha festa de aniversário de 1 ano em dia de jogo do Brasil na Copa

Filha mais nova de Neymar, Mel ganhou uma festa de aniversário de 1 ano neste domingo (5), mesma data em que o jogador se prepara para o jogo do Brasil contra a Noruega por vaga nas quartas de final da Copa do Mundo.
Esposa do atleta e mãe da caçula, Bruna Biancardi compartilhou imagens da comemoração caseira promovida em Nova Jersey, onde a família está para acompanhar a partida do mundial.
Nas imagens postadas, é possível ver a bebê e a irmã, Mavie, além da própria Bianca e outras pessoas da família. O jogador não aparece nos registros.
A decoração da festa inclui balões coloridos, estampas de abelhinhas e fotos da própria Mel.
Além de compartilhar a festa com os seguidores, a influenciadora também postou fotos e mensagens em homenagem à filha. “Você chegou para completar nossa família com a sua doçura", escreveu Bruna.
O atacante não participou da festinha, mas fez uma declaração para Mel em suas redes sociais. "1 ano de MEMEL! Parabéns meu amorzinho, que papai do céu te conceda muita saúde e alegria!!! Papai te ama! 04", escreveu Neymar.
Mel é a quarta filha do jogador e a segunda com a esposa Bruna Biancardi. Além dela, Neymar é pai de Davi Lucca, de 14 anos, Mavie, de dois anos, e Helena, também com dois anos. O casal ainda aguarda a chegada da quinta herdeira de Neymar.