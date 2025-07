Bruna Biancardi compartilha foto inédita dela com Neymar e as duas filhas do casal

A influenciadora digital Bruna Biancardi compartilhou, neste sábado (26), um registro encantador em família ao lado de Neymar e das duas filhas do casal, Mavie e Mel. A foto foi tirada dentro do jatinho do jogador, logo após Bruna deixar a maternidade com a recém-nascida nos braços. No clique, Mavie, de apenas 1 ano e 9 meses, aparece olhando com ternura para a irmã.

Mel nasceu no último dia 5 de julho, no Hospital São Luiz Star, localizado no Itaim Bibi, em São Paulo. Bruna deu entrada na maternidade de ambulância durante a madrugada, e Neymar, que teve a liberação do Santos para acompanhar o momento, esteve presente no parto.

A maternidade escolhida pelo casal é uma das mais luxuosas da capital paulista, com diárias que podem chegar a R$ 12 mil em suítes presidenciais. Os quartos mais sofisticados oferecem estrutura completa, incluindo um camarote anexo à sala de parto onde familiares podem acompanhar o nascimento com todo conforto, garçons e até câmeras automáticas para registrar o primeiro contato com o bebê.

Mel é a quarta filha de Neymar. O jogador também é pai de Davi Lucca, de 13 anos, fruto do relacionamento com Carol Dantas, e de Helena, que completou um ano recentemente, filha da modelo Amanda Kimberlly.