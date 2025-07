Filhos de Ronaldo Fenômeno chamam atenção por semelhança em clique raro nas férias

Os quatro filhos de Ronaldo Fenômeno posaram juntos durante férias em Ibiza, na Espanha, e chamaram atenção pela semelhança. O registro raro foi compartilhado neste sábado (26) por Ronald, primogênito do ex-jogador, nas redes sociais. "Amo vocês", se declarou o mais velho na legenda da imagem.

Apesar de serem muito parecidos, os herdeiros são frutos de três relacionamentos diferentes. Ronald, de 25 anos, é filho de Ronaldo com a ex-jogadora e comentarista Milene Domingues. Ele vive em São Paulo e trabalha como DJ. Já Alexander, de 20 anos, nasceu do breve relacionamento com a fisiculturista Michele Umezu e teve sua paternidade reconhecida oficialmente em 2009, após exame de DNA.

As duas caçulas, Maria Sophia, de 17 anos, e Maria Alice, de 15, são filhas do casamento do ex-jogador com a empresária Bia Antony, com quem ele foi casado entre 2007 e 2012. Enquanto Sophia demonstra interesse por estética e arte, Alice é mais esportiva, apaixonada por futebol e patinação, e também ligada à cultura pop.

Mesmo com a vida dividida entre países e realidades diferentes, Ronaldo mantém uma boa relação com todos os filhos. Em entrevistas, já afirmou que considera sua família completa e, após o nascimento da filha mais nova, optou por realizar uma vasectomia.

Atualmente, Ronaldo é casado com a modelo Celina Locks. Eles estão juntos desde 2015 e oficializaram a união em 2023 com uma cerimônia íntima em Ibiza, onde vivem.