Morre mãe do apresentador Ratinho, aos 93 anos

Maria Talarico Massa, mãe do apresentador Ratinho, do SBT, morreu neste sábado (26), aos 93 anos. A informação foi divulgada pela emissora fundada pela família, a Rede Massa. Não foi revelada a causa da morte.

"Dona Maria, como era carinhosamente conhecida, parte deixando um legado de amor, fé e dedicação à família, com lembranças de muitos momentos felizes vividos por todos ao seu redor", disse o comunicado.

Maria também era avó do governador do Paraná, Ratinho Jr., filho do apresentador.

Histórico de saúde

No último mês de junho, Ratinho publicou um vídeo da mãe no hospital e desejou melhoras a ela, mas sem detalhar do que ela se tratava.

"Minha mãe não aguenta mais ficar no hospital, mas amanhã ela recebe alta e vamos voltar para casa. Te amo, mãe", escreveu o comunicador nas redes sociais.