Ratinho comenta fala sobre Simone Mendes em programa e se defende: 'Jamais falaria mal dela'

O apresentador Carlos Massa, o Ratinho, voltou a falar sobre a cantora Simone Mendes durante o programa dele, na noite de terça-feira (12). Na atração do SBT, ele reforçou que a irmã de Simaria “não dá atenção pra ninguém” após os shows, mas negou que tenha falado mal da artista.

Na semana passada, uma declaração polêmica do apresentador sobre Simone Mendes viralizou nas redes sociais. Durante entrevista a um podcast, o comunicador afirmou que, apesar da simpatia mostrada diante das câmeras, a cantora "não é esse amor".

Em fala no próprio programa, Ratinho declarou que, nas vezes em que Simone esteve no SBT com ele, ela “saiu correndo”, sem dar atenção aos fãs.

“A Simone diz que ficou brava que eu falei na rádio que… Acho que ela não ficou brava não… Que ela não gosta de tirar foto. Não é que ela não gosta… Ela veio no meu programa duas vezes, ela vem e sai correndo, não dá atenção pra ninguém. Ou talvez ela tivesse com pressa, não sei”, explicou o apresentar.

Apresentador voltou a falar de Simaria

Ainda na conversa, o apresentador do SBT voltou a falar que Simaria era mais “simpática” com os fãs. “Uma vez ela foi lá no Paraná fazer um show e também saiu rápido, não atendeu ninguém. E quem atendia todo mundo era a Simaria. Acho que foi por isso que as duas discutiram aqui no programa”, lembrou o apresentador, sobre um desentendimento das duas na emissora em junho de 2022.

Ratinho encerrou sua fala apontando, porém, que não falou mal de Simone em nenhum momento. “Mas não falei mal dela não, viu? Quando eu falo mal, eu falo pra valer. Quem ver eu falar? Jamais falaria mal dela, até porque acho ela uma grande cantora e é uma pessoa bacana. Só falo mal de quem não presta”, finalizou o apresentador do SBT.