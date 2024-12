Anitta confirma que teve briga com Ivete Sangalo: 'Ela que me perdoou'

Para celebrar o lançamento do álbum "Ensaios da Anitta", com feat de Ivete Sangalo, a cantora carioca abriu uma live no Instagram, na noite de quinta-feira (6). Durante a conversa com público, ela elogiou a amiga baiana e acabou revelando uma treta do passado entre elas.

"Ivete que é maravilhosa. Eu sou muito grata a ela, que me perdoou por ter sido c***** com ela por tanto tempo. E isso é o mais legal de tudo dela. Muito bom, gente", declarou a carioca.

Assista:

Rumores de uma treta entre as cantoras rondam a internet desde 2017, após o lançamento do livro "Furacão Anitta", escrito pelo jornalista Léo Dias. No texto, ele afirma que Ivete teria sugerido que Anitta se "humilhasse" em um programa de TV para que fosse convidada para gravação do DVD dela.

Logo após o lançamento do livro, um suposto áudio de Anitta confirmando a história também foi vazado.

Mesmo após esse clima tenso inflado pelas redes sociais, Anitta e Ivete nunca comentaram publicamente nenhum tipo de atrito entre elas.

Pelo contrário: Anitta canta músicas de Ivete em seus shows, e a cantora baiana chegou a desejar melhoras para a carioca durante um problema de saúde. Em 2023, elas até publicaram um vídeo ironizando os rumores de uma rivalidade.