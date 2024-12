Clipe de Simone Mendes em Fortaleza foi o terceiro mais assistido do Brasil no YouTube; veja lista

A plataforma YouTube anunciou os vídeos musicais mais assistidos de 2024 no Brasil, nesta terça-feira (3). O gênero funk ficou em primeiro lugar, com MC Brinquedo, MC Cebezinho, MC Tuto e MC Laranjinha. Outro destaque, em terceiro lugar, é um clipe gravado em Fortaleza (CE), da cantora Simone Mendes.

A sertaneja gravou o DVD "Cantando Sua História" no espaço de eventos Colosso. No YouTube, o clipe de "Dois Tristes" conta com 185 milhões de views.

A música gospel também foi destaque, com Kailane Frauches e Isadora Pompeo, e o sertanejo com Felipe e Rodrigo, Lauana Prado e Simone Mendes.

Veja os 10 clipes mais assistidos no YouTube:

1. THE BOX, MC Brinquedo, MC Cebezinho, MC Tuto, MC Laranjinha - THE BOX MEDLEY FUNK 2

2. Felipe e Rodrigo - Gosta De Rua (Ao Vivo)

3. Simone Mendes - Dois Tristes (Ao Vivo)

4. Kailane Frauches, Todah Music - Passa Lá em Casa Jesus

5. Lauana Prado - Me Leva Pra Casa / Escrito Nas Estrelas / Saudade (Ao Vivo)

6. Manu, Guilherme & Benuto - Torre Eiffel (Ao Vivo)

7. Isadora Pompeo - Bênçãos Que Não Têm Fim (Counting My Blessings)

8. MC Ryan SP, Filipe Ret, Caio Luccas, Chefin Dallass, Rocco - Melhor Vibe

9. Thullio Milionário - Casca de Bala

10. Jorge & Mateus, Lauana Prado - Haverá Sinais