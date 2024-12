Raphaela Santos enaltece entrada em produtora de Wesley Safadão e revela feats em DVD de 2025

Nome em alta no brega romântico, a cantora Raphaela Santos é a mais nova contratada no casting de artista da produtora Camarote — empresa do cantor Wesley Safadão, responsável por gerenciar carreiras de nomes como Taty Girl, Murillo Huff, Eric Land, Seu Desejo, Calcinha Preta, entre outros nomes.

Em entrevista à coluna, a cantora radicada em Recife (PE) falou sobre o novo momento da carreira e projeta mais eventos no Ceará. "A partir de 2025. Já andamos conversando. Vamos começar a tentar ir mais à Fortaleza e outros estados do ladinho. Não abandonando minha galera de Pernambuco".

Assista à entrevista:

Sobre a logística entre Fortaleza e Recife — visto que a nova produtora fica na capital cearense — Raphaela conta que não pretende deixar Pernambuco, mas que busca uma residência para ficar mais confortável na nova cidade.

"Minha família é daqui [Recife], tenho filho em período escolar. Então, no momento, vou continuar aqui. mas estou vendo um espacinho para mim em Fortaleza. Não gosto muito de ficar em hotel não. Gosto de me sentir mais em casa. Tem dias que eu tô passando de quatro a cinco dias em Fortaleza", explicou Rapha.

A cantora ainda adiantou a participação em alguns eventos: "2025, eu vou me aproximar de vocês [do Ceará]. Se deus quiser, vou tá em festas como 'Desejando' e 'Arrocha Safadão'", adiantou Rapha.

Cantora grava DVD em janeiro de 2025

Ainda no bate-papo, Rapha comentou sobre os preparativos para o primeiro trabalho junto a nova produtora. Ela irá gravar um DVD em Pernambuco, no início de 2025.

O último DVD que fiz aberto ao público foi em 2021. Para começar bem o ano, vamos fazer um projeto grande e bem massa em Recife. para começar os trabalhos com músicas novas. Vai ter participações. Vai ser no primeiro semestre, em janeiro Raphaela Santos Cantora

A cantora adiantou ainda que tem o desejo de lançar um parceria com Wesley Safadão e ainda pontuou quantos feats o próximo DVD terá: "Ah! A gente quer um feat com Wesley. Eu sou muito das coisas no seu tempo, mas vem ai uns feats bem bacanas. No DVD, acho que vem uns três feats, eu tô prevendo".