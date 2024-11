Chicabana comemora 18 anos com gravação de DVD em Fortaleza: 'Ceará abraçou a gente'

A banda Chicabana, conhecida por forte agenda no Ceará nos anos 2000, comemora 18 anos de existência com gravação de DVD, nesta quinta-feira (28). Intitulado “Nostalgia”, o projeto contará com grandes participações, em Fortaleza. Em entrevista à coluna, o vocalista Kiko falou sobre a relação do grupo com o público cearense e deu detalhes da nova produção audiovisual.

Olodum, Wesley Safadão, Solange Almeida, Natanzinho Lima e Xanddy Harmonia irão gravar feats de hits da banda.

Assista à entrevista:

Surgida na cidade de Serrinha (BA), a Chicabana é conhecida pelo repertório e energia contagiantes, mesclando axé com outros ritmos populares. Entre sucessos, estão clássicos como "Eu Quero Só Você", "Pego Todas", "Pago Pra Ver", "iPad, iPod, iPhone" e "Dentro".

Em 2010, o hit "Eu Quero Só Você" impulsionou o grupo para o sucesso nacional, abrindo portas para participar dos maiores eventos de Carnaval do País, como Festival de Verão Salvador, Fortal e Carnatal.

Sobre a relação com Ceará, Kiko ressaltou: "Fizemos grandes shows no Kangalha. Gravamos músicas históricas nossas aqui. O público do Ceará abraçou a gente".