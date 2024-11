Matheus Fernandes entra para escritório de Simone Mendes e revela primeiro projeto para 2025; veja

O cantor Matheus Fernandes assinou contrato, na última segunda-feira (25), com o escritório que gerencia a carreira da sertaneja Simone Mendes — a RSS Produções Artísticas e Entretenimento, do empresário cearense José Roberto Saraiva, conhecido no mercado musical por Robertão.

Em entrevista à coluna, o artista cearense revelou uma das novidades dentro da nova produtora para o início de 2025: "Vamos gravar um DVD super especial, já no primeiro semestre, bem no comecinho".

Assista à entrevista:

Ainda no bate-papo, o cantor respondeu a questionamento sobre se mudar do Ceará — a sede da nova produtora fica em São Paulo.

Veja também João Lima Neto Solange Almeida fala sobre DVD '50/50' em Fortaleza, e trabalho com marido em produtora João Lima Neto Mari Fernandez aborda 'fidelidade' e mergulha no sertanejo em DVD com 8 inéditas gravadas no Rio

"Não! Por enquanto não. Eu não posso dizer que nunca porque ninguém sabe o amanhã. Eu sou apaixonado pela minha terra, amo minha rotina, minha família... Todos estão em Fortaleza. Talvez seja um passo muito para o futuro", declarou o cantor cearense.

Durante o momento de assinatura de contrato de Matheus Fernandes, a cantora Simone Mendes participou de reunião e comemorou o momento em rede social.