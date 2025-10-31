Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Notícias

Zé Vaqueiro e Luísa Sonza são grandes atrações de programação

É Hit

Carnaval de Cascavel terá atrações nacionais como Zé Vaqueiro e Luísa Sonza; veja programação

Apresentações acontecem na Praça São Francisco

Redação 11 de Fevereiro de 2025
Matheus Fernandes ao lado de Simone Mendes e empresários

Opinião

Matheus Fernandes entra para escritório de Simone Mendes e revela primeiro projeto para 2025; veja

Em entrevista, cantor comentou também sobre escolha por permanecer no Ceará

Foto frontal João Lima Neto
João Lima Neto 27 de Novembro de 2024
João Gomes, Simone Mendes e Matheus Fernandes são grandes nomes de programação em Aracati

É Hit

Simone Mendes, João Gomes e Matheus Fernandes são atrações do São João de Aracati; veja programação

Evento começa na quinta-feira (27) e segue até sábado (29)

Redação 26 de Junho de 2024
Cantor publica fotos dos ensaios e gravações nas redes sociais

Opinião

Matheus Fernandes reduz agenda para conciliar datas de ensaios e gravações do 'Dança dos Famosos'

Participação de cantor pode seguir até julho

Foto frontal João Lima Neto
João Lima Neto 11 de Março de 2024
Fogo tomou grande parte da traseira do ônibus

Opinião

Ônibus com membros da banda do cantor Matheus Fernandes pega fogo no Ceará

Equipe retornava de show para Fortaleza (CE)

Foto frontal João Lima Neto
João Lima Neto 05 de Novembro de 2023
Tamiris é presente em shows de Matheus Fernandes

Opinião

Matheus Fernandes vai casar em 2023 após 12 anos de namoro; conheça a noiva

Namorada de cearense conheceu ele antes da fama

Foto frontal João Lima Neto
João Lima Neto 23 de Junho de 2023
MF falou sobre o novo trabalho gravado em Itapetininga (SP)

Opinião

Matheus Fernandes vai lançar feat com Luan Santana em julho; assista à entrevista

Cearense revela que letra é romântica e que fez sertanejo falar palavrão em canção

Foto frontal João Lima Neto
João Lima Neto 23 de Junho de 2023
Cantor foi recebeu placa comemorativa de gravadora

Opinião

Matheus Fernandes renova contrato com Som Livre após milhões de plays com 'MF no Rio'

O repertório lançou hits como "Altas Loucurinhas"

Foto frontal João Lima Neto
João Lima Neto 11 de Maio de 2023
Fonoaudiólogo Vinícius Araújo realiza trabalhos mensais com nomes como Matheus Fernandes, Iguinho & Lulinha e a antora Manu Bahtidão

Opinião

O que faz um cantor perder a voz no fim de um show? Fonoaudiólogo de famosos explica casos

Os problemas mais recorrentes são fendas vocais advindas do mau uso da voz

Foto frontal João Lima Neto
João Lima Neto 09 de Maio de 2023
Matheus Fernandes e Mari Fernandez são nomes em altas nos apps de música

É Hit

Mari Fernandez e Matheus Fernandes comandam último dia de atrações do Carnaval do Aracati

Cearense apresentam hits em alta do forró e piseiro

João Lima Neto 21 de Fevereiro de 2023
1 2 3