Simone Mendes, João Gomes e Matheus Fernandes são atrações do São João de Aracati; veja programação

Nomes do forró, sertanejo e até do tecnomelody estarão nos três de festa do São João de Aracati, no Litoral Leste do Ceará. Nomes nacionais da música, como Simone Mendes, João Gomes e Matheus Fernandes vão passar no palco do evento. A programação começa nesta quinta-feira (27) e segue até o sábado (29).

Abrindo a programação, a principal voz feminina do sertanejo é quem comanda o evento — a cantora Simone Mendes. Além dos sucessos "Dois Tristes" e "Erro Gostoso", a baiana leva aos shows juninos um bloco de músicas com hits da época em que cantava forró.

Ao todo, o público poderá conferir 11 apresentações nos três dias de festa, que acontecem de forma gratuita no Largo da Matriz, no Centro da cidade.

Veja programação:

27 de junho (quinta-feira)

Simone Mendes

César Menotti e Fabiano

Levy Cantor

28 de junho (sexta-feira)

Alok

João Gomes

Aldynha Ferraz

Renan Bessa

29 de junho (sábado)

Manu Bahtidão

Matheus Fernandes

Diego Facó

Jéfter e Amor a Mil

Na segunda noite, retorna ao Aracati o DJ Alok, que já animou o público local no Carnaval de 2018. A programação segue com os shows de João Gomes, Aldynha Ferraz e Renan Bessa.

Encerrando o São João do Aracati, o público poderá curtir o tecnomelody da cantora Manu Bahtidão, além do forró de Matheus Fernandes.

Serviço

São João do Aracati 2024

Quando: de 27 a 29 de junho

Onde: Largo da Matriz (Aracati)

Evento gratuito