Tarcísio do Acordeon vai passar dois meses fora de casa por conta do São João

Um dos nomes mais presentes em festas juninas do Nordeste, o cearense Tarcísio do Acordeon vai passar um longo tempo fora de casa. Em entrevista exclusiva à coluna, no São João de Maracanaú, ele revelou que só retorna ao lar no dia 15 de agosto.

"Esse mês de junho tem 52 shows, julho 48. Vou chegar em casa pelo dia 15 de agosto", detalhou o forrozeiro.

Assista à entrevista:

Pai de dois filhos, ele falou ainda sobre o aumento da saudade da família: "Aperta um pouco. Fui pai recentemente de uma princesinha, não vou poder curtir muito com ela".

Em junho, o cantor passa pelos estados de Alagoas, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Maranhão, Ceará, Paraíba, Bahia, Piauí e Sergipe.