'Alô' de cantores de forró no São João pode chegar a R$ 20 mil, revela influenciador Hiago Arraes

Além dos grandes cachês no período de São João, cantores de forró ganham muito dinheiro com os famosos "alôs". Na prática, pessoas físicas e empresas pagam valores aos artistas para mandarem mensagens durante shows como se fossem pessoas íntimas deles.

O influenciador cearense Hiago Arraes — conhecido no meio musical como "A Estranha" — é um dos nomes que faz a intermediação dos interessados em pagar "alôs" com os artistas.

Assista à entrevista:

Em entrevista à coluna, no São João de Maracanaú, o influenciador revelou que o valor do "alô" no São João pode chegar até R$ 20 mil.

"Normalmente, em eventos comuns, o "alô" custa entre R$ 3 mil e R$ 5 mil. No São João vai até R$ 20 mil, depende do artista", explicou o influenciador à coluna.

Quem são as pessoas e empresas que pagam 'alôs'?

Conforme o Hiago Arraes, tanto pessoas físicas quanto empresas ofertam valores para ganhar "alôs" durante os shows de forró.

"Empresa de óculos, empresas de roupas, os boys que tão solteiro, que gostam de ostentar. É um grande kikiki", comentou o influenciador.

Xand Avião é um dos mais buscados para 'alôs'

HIago Arraes revelou ainda quem são os nomes da música que são mais procurados para negociar "alôs".



"Xand Avião adora um 'alô'. Também tem o Zé Cantor, Wesley Safadão, Gusttavo Lima, Henry Freitas e Samira Show", destacou o influenciador.

Além do São João de Maracanaú, Hiago Arraes também deve negociar "alôs" em Petrolina (PE), Patos (PB) e Mossoró (RN).