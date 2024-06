Henry Freitas investe mais de R$ 100 mil em looks do São João; assista à entrevista

Nome em alta nos aplicativos de streaming de música, o cantor Henry Freitas é uma das vozes com mais de 50 shows no mês de junho. Em entrevista no São João de Maracanaú, na última sexta-feira (7), o artista falou sobre a jornada de apresentações, o investimentos nos look juninos, o tempo longe de casa e até o Dia dos Namorados.

Durante o período junino, ele irá se apresentar em cidades de Alagoas, Bahia, Paraíba, Piauí, Tocantins, Pará, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Sergipe.

Assista à entrevista:

"Graças a Deus, o dinheiro tá chegando bem. A gente não tá fazendo conta, mas a gente tem o Neto (stylist) que resolve tudo para mim. Cara, modéstia a parte, a gente vai gastar uns R$ 100 mil, até um pouco mais", ressaltou o artista ao ser questionado sobre o valor gasto com figurinos.

Segundo Henry, com o aumento do sucesso na carreira, o público também merece uma melhor produção. "De acordo com tamanho que a gente vai ficando, graças ao público, a galera gosta de ver a gente bem vestido, usando o que é bom".

Henry Freitas já comprou presente do Dia dos Namorados

Diferente do ano passado, Henry Freitas chega no São João vivendo um relacionamento amoroso. A coluna questionou sobre os preparativos ao Dia dos Namorados e o cantor declarou que o presente o já foi comprado.

"Estou muito feliz, estou namorando, sim. Acho que a maioria do público já sabe, mas tô muito feliz namorando. Já comprei presente, já comprei tudo", revelou Henry Freitas.

O cantor declarou ainda que a namorada irá curtir o Dia dos Namorados com ele no São João: "Ela não vai tá longe de mim não. Vai tá comigo no dia".

No dia 12 de junho, o cantor realiza três apresentações juninas. Ele faz shows em Rio Largo (AL), Marcechal Deodoro (AL) e Boca da Mata (AL).

.

'