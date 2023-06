Matheus Fernandes vai casar em 2023 após 12 anos de namoro; conheça a noiva

O cantor Matheus Fernandes, 31, escolheu — após 12 anos de namoro — o ano de 2023 para casar. Em entrevista exclusiva à coluna, no São João de Campina Grande (PB), o cearense revelou que irá trocar alianças ainda este ano.

No mês de outubro, o relacionamento amoroso do cantor cearense com Tamiris Dias, de 29 anos, completa 13 anos.

Quem é a noiva de Matheus Fernandes?

Tamiris Dias é filha de paraibanos. Ela trabalha como modelo e influenciadora digital. No Instagram dela é possível encontrar diferentes imagens de ensaios de moda.

Foto: Reprodução/Instagtam

A cearense também e apaixonada por viagens. Nos destaques das redes sociais, passeios para Jericoacoara, Miami, Nova York, Veneza, Barcelona e outras cidades pelo mundo.

O relacionamento de Matheus e Tamiris começou muito antes de o cantor cearense ser famoso. "Ela que me ensinou a tocar as primeiras notas do violão. Então, eu vinha para Paraíba passar festas com a família dela, como o Carnaval", explicou o cantor.

Em tom de brincadeira, Matheus explicou que a demora para o casório aconteceu pelo fato de "estarem se conhecendo melhor".

"O casamento vai sair este ano. Eu não posso falar muito coisa se não apanho dela, mas vai sair este ano", concluiu o cearense.

