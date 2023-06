Matheus Fernandes adere looks com cactos, bandeirinhas e balões no São João

O cantor Matheus Fernandes vai muito além das blusas xadrez para compor os looks das apresentações de São João. O stylist Italo Marques, 32 — responsável por vestir o artista cearense em cada show — personalizou peças em cima de elementos da natureza e da cultura nordestina para a turnê junina do vocalista.

Cactos, balões e até as famosas bandeirinhas juninas foram alguns destaques nos looks do forrozeiro.

Assista à entrevista com stylist do cantor:

"Para montar os looks do Matheus Fernandes pensamos em algo bem regional. Nós desenvolvemos cinco looks, eu e o stylist Paulo Vitor. Contamos com ajuda de costureiras locais para inserir bandeirinhas, bordados, crochês, entre outros adereços nas peças. Foi tudo pensando no regional", destacou Italo Marques.

Legenda: Looks ganharam adereços juninos e regionais Foto: Divulgação

Matheus Fernandes realiza 30 shows no mês de junho. A coluna acompanha seis shows do cearense mostrando os bastidores da turnê.

*o colunista viaja a convite de Matheus Fernandes