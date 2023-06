Matheus Fernandes vai lançar feat com Luan Santana em julho; assista à entrevista

Conhecido por grandes feats, o cantor Matheus Fernandes já prepara mais um lançamento em parceria. Desta vez, o cearense foi ao sertanejo buscar um aliado. Com exclusividade à coluna — em entrevista no São João de Sapé (PB) — MF revelou que lança em julho um dueto com Luan Santana.

Matheus Fernandes vem de uma onda positiva de feats. No pagode, ele transformou "Baby Me Atende" em hit com Dilsinho. No forró, "Coração Cachorro" foi sucesso em dueto com Avine Vinny.

Assista à entrevista:

Clipe gravado em São Paulo

A gravação do clipe de Matheus Fernandes e Luan Santana aconteceu durante a ExpoAgro Itapetininga, em São Paulo.

"A composição é feita por cearenses. É uma música romântica. Eu posso dizer que eu fui a primeira pessoa que fiz o Luan Santana falar um palavrão em uma música", comentou Matheus Fernandes.

*O colunista viaja a convite de Matheus Fernandes