Matheus Fernandes renova contrato com Som Livre após milhões de plays com 'MF no Rio'

Os bons resultados musicais do cantor cearense Matheus Fernandes renderam a ele mais três anos de contrato com a gravadora Som Livre.

Nesta quarta-feira (10), o artista esteve no Rio de Janeiro para celebrar contrato com a gravadora. A parceria foi comemorada ao lado de Marcelo Soares, CEO do selo musical.

O último trabalho assinado em parceria com a Som Livre foi o álbum "MF no Rio". O repertório lançou hits como "Altas Loucurinhas". No Ceará, o cantor faz parte do casting da produtora D&E Music.

Em alta

Recepcionado pela equipe da Som Livre, ele ainda recebeu certificados de ouro por mais de 120 milhões de plays do DVD "MF no Rio"; mais de 89 milhões de plays de "Altas Loucurinhas"; e mais de 15 milhões de plays de "Vida".