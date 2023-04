Sócia de Matuê, Clara Mendes quer o 'Plantão' no exterior: 'ele é o coração e eu sou o cérebro'

O sucesso de Matuê é creditado não só por videoclipes cinematográficos, composições e feats com Wiu e Teto. Uma grande mulher é considerada a "cabeça" dos trabalhos do cearense, a alemã Clara Mendes. Em entrevista exclusiva à coluna, ela falou sobre o futuro do Festival Plantão, o mercado de eventos e a relação de parceria com o trapper.

Inicialmente, a união de Clara e Matuê aconteceu de forma amorosa. Em seguida, o casal levou o bom entrosamento ao mundo dos negócios. Juntos, em 2016, eles criaram o selo fonográfico e a produtora 30PRAUM. Do romance, eles tiveram ainda um filho.

Assista à entrevista

Em 2023, o casal se separou. Apesar do fim do relacionamento, eles continuaram firme na parceria empresarial. De mãos dadas, eles empreenderam mais uma vez e criaram neste ano o evento Plantão. Nomes como Marcelo D2, Wiu, Teto, L7nnon, entre outros artistas, participaram da festa.

Festival deve ganhar mais edições no Brasil e até no exterior

Clara Mendes não é muito de holofotes, mas a coluna conseguiu uma entrevista exclusiva em vídeo com a CEO e co-fundadora da 30PRAUM. Nos bastidores da primeira edição do Plantão, realizado em Fortaleza, ela comentou o sucesso do evento e afirmou a criação de novas edições da festa no Brasil e até no exterior.

"A gente tem algumas coisas em negociações. Com certeza vai ter outras edições no Brasil e fora do Brasil também. Mais pro segundo semestre", adiantou Clara Mendes.

Sobre a primeira edição do Plantão, ela revelou uma certa tensão por ser o início do selo em projeto de festival.

Clara Mendes CEO e co-fundadora da 30PRAUM. Graças a Deus, um sucesso. A gente estava muito nervoso por ser o primeiro evento. Era muito importante que esse evento desse certo. A gente quis mostrar que o Nordeste, o rap, a 30PRAUM conseguem. Temos muitos artistas aqui e isso tem que ser mostrado.

Dividir espaços com outros gêneros musicais

Legenda: Clara Mendes é CEO e co-fundadora da 30PRAUM Foto: Divulgação/Gabriel Brasil

Em um mercado divido entre o forró e o sertanejo em boa parte do país, Clara Mendes avaliou que o trap sofreu com aceitação do mercado de eventos.

Clara Mendes CEO e co-fundadora da 30PRAUM. Essa parte de outros gêneros do mainstream e está sendo uma construção. A gente demorou muito para ter essa aceitação para conseguir realmente estourar a bolha e conseguir realmente batalhar por essa estrutura mais profissional que é algo um pouquinho difícil no nosso mercado. É um lugar que o rap merece, tem esse tamanho. Graças a Deus, a gente tá conseguindo esses parceiros cada vez maiores para conseguir realizar o que a gente acha que o mercado merece.

"Ele é o coração e eu sou o cérebro', diz Clara sobre relação com Matuê

Nos bastidores do Festival Plantão, o bom entrosamento entre Clara e Matuê era visível. Em entrevista, ela ressaltou a união entre eles e comentou sobre as responsabilidades de cada um na empresa.

"A gente trabalha muito de mãos dadas. A gente sempre fala: 'ele é o coração e eu sou o cérebro'. Então, é como se fosse um organismo. Todo mundo tem seu papel. A gente respeita muito o papel do outro, a gente é muio alinhado. Tem mutia coisa que nem precisa ser conversada. Já é muito tempo de caminhada junto. Realmente, um parceiro muito bom para se trabalhar", concluiu Clara Mendes.