Marcelo D2 exalta trabalho de Matuê pelo rap no Nordeste: 'é muito maneiro ver ele furar a bolha'

O rapper Marcelo D2 foi atração do Festival Plantão, realizado no fim de semana, em Fortaleza. Em entrevista exclusiva ao É Hit, o carioca falou da alegria em retornar ao Ceará. E comentou a importância do evento do trapper Matuê para o cenário do rap no Brasil.

"Essa expertise que a gente tem como País, como povo, a expertise que o nordestino tem... Acho que o Matuê é o cara que além de todo talento musical, tem um talento como empresário também. É muito maneiro ver ele furar a bolha. Devia ter mais gente. Acho que ele tá trazendo uma galera boa com ele também", avaliou Marcelo D2.

Assista à entrevista exclusiva:

D2 citou ainda a necessidade de se criar novos espaços para o rap no País. Ele destacou o evento de Matuê como um bom exemplo.

Marcelo D2 Rapper A cultura hip-hop nunca fugiu da coisa de tá fazendo negócio, de tá à frente dos negócios. Diferente do rock, que o roqueiro tem aquele ar de 'eu faço a minha arte', a cultura hip-hop sempre teve esse olhar

Paixão por barraca de praia e peixe frito de Fortaleza

A última passagem de Marcelo D2 na capital cearense havia sido em 2017. Na entrevista, o carioca falou da paixão por Fortaleza e até revelou a criação de uma música para uma barraca de praia da Cidade.

"A gente tem uma música que se chama 'Biruta', do Planet Hemp, que a gente fez em homenagem à barraca na Praia do Futuro", contou D2.

Marcelo D2 lembrou que vinha mais ao Ceará na década de 1990. "Tive bons momentos aqui. Faz muito tempo que não venho. Final dos anos 1990, eu vinha pra cá mesmo quando não tinha shows. Ficava com meus amigos na Biruta, comia um peixe frito ali. Amo esse lugar demais, to amando tá de volta".