Matuê estreia Festival em Fortaleza com grande público e planeja novas edições no Nordeste; assista

A capital cearense foi palco da estreia de um dos maiores eventos de rap, trap e hip-hop já criados no país. Na quinta-feira (20), sob comando do cearense Matuê, o Festival Plantão reuniu nomes como Marcelo D2, L7nnon, Wiu, Teto, entre outros artistas.

O local escolhido não foi à toa. O primeiro projeto de festa realizado pelo cantor cearense aconteceu no Marina Park Hotel, onde ele germinou o sonho de ser artista em edições do Ceará Music. Em entrevista, Matuê falou da oportunidade de ter assistido um show do cantor Chorão no mesmo espaço.

Assista entrevista exclusiva:

O trapper ressaltou a importância de mostrar ao mercado local da música o quanto o gênero, que foi bastante rejeitado no estado por anos, movimenta o público.

Matuê Cantor Durante muito tempo, por a gente fazer parte de uma cena alternativa, não fazer parte do mainstream, da música que toca aqui tradicionalmente, muitas pessoas, principalmente do lado empresarial, duvidaram, subjugaram o trabalho que a gente estava fazendo por vários anos. Até começarmos nossos eventos

Cantor vai expandir projeto para capitais do Nordeste e pensa até no exterior

No bate-papo com a coluna É Hit, Matuê pontuou ainda que o retorno do público ao comprar ingressos do evento só confirmou o planejamento de expandir o projeto para outras capitais do Nordeste.

"Agora, com essa resposta da rapazeada, a gente é praticamente obrigado a pensar nessas próximas edições. Já era nossa vontade fazer esse festival intinerante, levar para todas as capitais do Nordeste, seguir para o restante do Brasil e até pra fora, eventualmente. Mas, sempre com foco da nossa rapazeada aqui, Afinal, é Fortal City!", ressaltou o cantor.

Nos bastidores, o cearense Wiu pontuou: "Nosso eixo era deixado de lado. O festival vai mudar isso". O baiano Teto enfatizou: "o evento promete mudar o cenário de festivais de rap do Brasil"

Marcelo D2 exalta luta de Matuê pelo rap

Legenda: Encontro de gerações, Matuê conversou muito com Marcelo D2 nos bastidores do evento Foto: Divulgação/Melina Tavares Comunicação

Veterano do rap brasileiro, Marcelo D2 foi um dos nomes mais aclamados do evento. Em entrevista, ele exaltou o trabalho de Matuê em nome do gênero musical.

"O Matuê, além do talento musical, tem o talento como empresário também. É maneiro para caramba ver ele furando essa bolha e levando uma galera com ele", ressaltou D2.

O carioca ainda ressaltou a relevância do evento em ser mais um espaço de libertação aos talentos locais. "A cultura hip-hop nunca fugiu de fazer negócio. De estar à frente, diferente do rock que tem esse ar de fazer arte. A gente veio da galera, o rap veio de lugar pobre, isso é nosso sustento, é a nossa expressão, levantar nossa família".