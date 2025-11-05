No Cumbuco, Matheus Fernandes grava feats inéditos com Menos é Mais e Felipe Amorim

O cantor e compositor cearense Matheus Fernandes escolheu o cenário paradisíaco da Lagoa do Cauípe, em Cumbuco, para registrar a mais nova produção audiovisual da carreira: intitulado “Fala Meu Nome”. Na tarde terça-feira (4), ele reuniu familiares, convidados e os artistas Felipe Amorim, Menos é Mais, Hugo e Guilherme, Kevin O Chris e o DJ Matheus Alves.

O repertório, composto por 13 faixas inéditas, foi escrito por Matheus junto de parceiros, que destacou o desejo de reunir em um mesmo trabalho músicas autorais e a energia do litoral nordestino.

Legenda: Matheus Fernandes ao lado de Felipe Amorim em DVD gravado no Cumbuco. Foto: João Lima Neto/SVM.

“O nome do DVD vem dessa ideia — todas as canções foram compostas por mim, com grandes amigos, e refletem o que eu acredito: o sol, a praia, o Ceará, a alegria de estar em casa”, afirmou MF em entrevista ao É Hit — canal de música do Diário do Nordeste.

Veja setlist do DVD "Fala Meu Nome":

"Capuccino" "Dois Palito" "Para ou Continua" "Miau" "Ai Eu Vou Pra Cima" feat com Menos é Mais "Gaveta" feat Kevin o Chris e Matheus Alves "1 Kilo de Amor" "Futuro" "Quarto Usado" feat com Hugo e Guilherme "Quase Gostando" "Morena Jambo" feat com Felipe Amorim "Miau" feat com Felipe Amorim 1 a 10

A produção musical ficou por conta de Igow Igow, a direção-geral sob responsabilidade de Yuri Ramos, e a direção de vídeo assinada por Pedro HD.

Depois do hit 'Lapada Dela', feat 'Gaveta' com Menos é Mais

A gravação também marcou reencontros importantes. O grupo Menos é Mais, parceiro de Matheus no sucesso nacional “Lapada Dela”, celebrou mais uma colaboração. Com MF, eles gravaram

Legenda: O grupo Menos é Mais foi um dos feats gravado com Matheus Fernandes. Foto: João Lima Neto/SVM.

O cantor Felipe Amorim falou sobre como foi o convite de Matheus para gravar duas canções — “Cardio” e “Miau” —, ainda sem definição sobre qual será lançada primeiro: “Ele me mandou as faixas pelo WhatsApp e topei na hora. Pode ser que saiam as duas, vamos ver. São músicas com muita energia”, contou.

Ritmos e novas conexões

Legenda: Kevin o Chris ao lado de Matheus Fernandes no palco do DVD 'Fala Meu Nome'. Foto: João Lima Neto/SVM.

As influências de funk também ganharam espaço no DVD. Kevin O Chris e o DJ Matheus Alves participaram da gravação, levando batidas cariocas ao clima praiano de Cumbuco.

“Mostrei a música ["Gaveta"] para o MF, e todo mundo curtiu. Vim do Rio, onde está chovendo, pra gravar aqui nesse sol maravilhoso. É importante levar o funk para outros lugares também”, disse Kevin.

A expectativa é de que as primeiras músicas da produção audiovisual sejam lançadas até o final do ano.