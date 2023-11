Ônibus com membros da banda do cantor Matheus Fernandes pega fogo no Ceará

Um ônibus fretado que transportava a banda do cantor Matheus Fernandes foi tomado pelo fogo durante trajeto na BR-116, no município de Jati (CE), na tarde deste domingo (5). Um problema mecânico teria ocasionado o incêndio no veículo.

O cantor cearense realizou show em Aracaju (SE), na noite de sábado (4). O veículo retornava com os membros da banda para Fortaleza sem o vocalista.

Veja também

A coluna apurou que os membros da banda sentiram um forte cheiro de algo queimado durante trajeto, quando foram surpreendidos com o estouro de um pneu. Em seguida, eles perceberam o fogo.

Banda retorna para Fortaleza

O motorista parou o veículo no acostamento e logo todos correram para retirar os equipamentos do bagageiro. Apesar do grande susto, ninguém ficou ferido. Alguns objetos pessoais da equipe chegaram a ser atingidos pelo incêndio.

Outro ônibus foi ao local para buscar os integrantes da banda.