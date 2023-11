Saiba como será a estreia de Gusttavo Lima com o projeto 'Paraíso Particular' em Fortaleza

O sertanejo Gusttavo Lima começa uma novo projeto de show no mês de dezembro. Intitulado por "Paraíso Particular", o evento terá estreia em Fortaleza (CE) no dia 17, na barraca Seu Domingo Beach Club, na Praia do Futuro.

A nova festa do cantor irá substituir o projeto "Buteco" — evento que terá a última turnê em 15 cidades programadas para 2024.

Para os fãs do sertanejo, a coluna adianta três curiosidades da nova label de Gusttavo Lima:

A festa terá os ritmos sertanejo, forró, pagode e bachata O palco do novo show será o mesmo usado no DVD homônimo, uma estrutura baixa para deixar o público perto do cantor Será um evento intimista, o cantor quer o público com o pé na areia

Projeto com base em DVD

A nova festa de Gusttavo Lima foi pensada a partir do DVD que leva o mesmo nome. Gravado em julho deste ano, na casa do próprio artista, o “Paraíso Particular” entrou nas plataformas apenas nove dias depois com o lançamento do EP Volume 1 trazendo quatro canções – “Inesquecível”, “Devolve”, “Compensa” e “Mala dos Porta Mala” – música que traz a participação da dupla Matheus & Kauan.

Ocupando posições de destaque em todos os serviços de streaming desde a estreia, o EP teve mais de 1 milhão de plays em menos de 24 horas após o lançamento e entrou nos principais charts, sendo capa, por exemplo, de importantes playlists como a "Potência Sertaneja", do Spotify.

No YouTube, os vídeos de “Mala dos Porta Mala” e “Compensa” bateram mais de 1 milhão de views em menos de oito horas. Já os de “Inesquecível” e “Devolve” alcançaram mais de meio milhão no mesmo período. Atualmente, os quatro vídeos somados superam 32 milhões de visualizações no canal oficial do Embaixador, que acaba de bater 20 milhões de inscritos.

Vale lembrar que o DVD “Paraíso Particular” tem um total de 22 músicas inéditas e dá sequência às comemorações aos 15 anos de carreira profissional de Gusttavo Lima.

Para o álbum, que tem lançamento pela Sony Music e Balada Music, o Embaixador reuniu um time de convidados de peso. Além de Wesley Safadão e Matheus & Kauan, participam: Ana Castela, Bruno & Denner, Bruno & Marrone, George Henrique & Rodrigo, Gustavo Mioto, Hugo & Guilherme, Maiara & Maraísa, Mari Fernandez, Murilo Huff e Simone Mendes.