Gusttavo Lima anuncia o fim da turnê 'Buteco' em 2024

O cantor Gusttavo Lima anunciou nesta sexta-feira (27), através do Instagram, que a turnê "Buteco" chegará ao fim em 2024. O festival foi criado em 2018 e passou por mais de 23 capitais brasileiras.

"Toda boa história um dia chega ao fim, e chegou a hora de escrevermos o nosso capítulo final em 2024. Mas não se enganem, butequeiros e butequeiras, nossa despedida não será um adeus triste, mas sim um brinde à jornada incrível que compartilhamos", escreveu no Instagram.

Veja também

O cantor não deu detalhes se novas datas da turnê serão anunciadas. Até o momento, a agenda oficial de Gusttavo Lima, disponibilizada no site do artista, tem somente três shows marcados: Belém, no dia 18 de novembro, Manaus, no dia 2 de dezembro, e São Paulo, no dia 9 de novembro de 2024.

Segundo o cantor, a turnê contou com mais de 100 apresentações, 60 atrações e atraiu mais de 2,5 milhões de pessoas.

Confira o pronunciamento: