MC Cabelinho posta nova foto com affair Slipmami

O cantor MC Cabelinho publicou uma nova foto ao lado de suposto novo affair, a rapper Slipmami, nesta sexta-feira (27). Em um carrossel no Instagram, havia foto com amigos e uma com a cantora. "Pretas e pretos de gang", escreveu Cabelinho na publicação.

No último domingo (23), ele já tinha postado uma foto ao lado da rapper com a legenda “love gang” (gangue do amor, traduzido para o português).

Conforme a Vogue, os rumores de um romance entre os dois iniciaram após o funkeiro chegar acompanhado de Slipmami em um dos shows realizados por ele. Depois, apareceram juntos em stories. MC Cabelinho não namorou ninguém desde que terminou com Bella Campos, em agosto.

Quem é Slipmami?

Slipmami é o nome artístico de Yasmin Pinto, jovem de 23 anos nascida em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense do Rio de Janeiro. Ela faz sucesso nas plataformas de música pelas mensagens fortes que transmite em suas canções. No Instagram, ela tem quase 500 mil seguidores.