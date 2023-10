Nova música de MC Cabelinho é apontada pela web como indireta a Bella Campos: 'música da traição'

A música “Depois da Meia-noite”, parceria de MC Cabelinho com o rapper Djonga, foi lançada nesta sexta-feira (13) e deu o que falar após seguidores acreditarem que um trecho da canção faz referência à traição que culminou no término do funkeiro com a atriz Bella Campos.

O trecho diz: “É que ontem eu esqueci meu endereço. Eu tava com duas dentro da x6. Uma era atual e a outra minha ex. Imagina a merda que eu arrumei. Mas eu juro que não foi minha intenção, só fui perceber depois que acordei. Tô arrependido, mas foi muito bom. Trio amoroso”. Ouça:

Especulações

“Não é possível que o cabelinho assumiu a traição na música”, indaga uma seguidora.

“Assumir traição no insta e nos status do WhatsApp é para os fracos, MC Cabelinho assumi lançando música, e ainda ganha dinheiro com o engajamento”, reflete outra fã.

“Se sua vida amorosa tá ruim imagina a da Bella Campos que descobriu agora através da nova música do MC Cabelinho que ele estava com ela como titular e a ex como amante”, acrescentou outra seguidora no X (ex-twitter).

Veja também

Término

O relacionamento de MC Cabelinho e Bella Campos terminou em agosto deste ano após rumores de que o funkeiro teria traído a namorada.

Na época, o perfil de fofoca Subcelebrities afirmou que Cabelinho teria tido um affair com a estudante de direito, Duda Mehdef, 23. A traição teria sido o pivô da separação dos artistas.

Na ocasião, Duda confirmou que já conhecia o cantor desde 2016 e que os dois já tinham se envolvido. O trecho de nova música agora dá a entender que Cabelinho esteve com a estudante enquanto namorava Bella Campos.

Legenda: Publicação de Bella Campos no Instagram Foto: Reprodução

A atriz, o funkeiro e a estudante ainda não se pronunciaram sobre a nova canção. No Instagram, Bella Campos compartilhou: “Quem me vê pela rua, põe uma cerveja na minha mão e não faça muita pergunta”.