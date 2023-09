Bella Campos diz que não cobriu tatuagem que fez em homenagem a MC Cabelinho

A atriz Bella Campos voltou a ser notícia nesta semana devido ao antigo relacionamento com MC Cabelinho. Bella apareceu em imagem nas redes sociais com uma tatuagem de borboleta no lugar em que estava escrito "Victor Hugo". Logo começaram os comentários sobre ela ter coberto o nome do ex.

Ao portal Hugo Gloss, a assessoria da atriz afirmou que ela não cobriu a tatuagem. O desenho que aparece na foto, ainda segundo o site, é uma maquiagem para o novo filme da atriz, "Cinco tipos de medo".

Bella Campos e MC Cabelinho estiveram juntos por oito meses, até rumores de uma suposta traição do cantor surgiram nas redes sociais. Na época, Cabelinho não se pronunciou. "Continuarei não comentando fofocas sobre a minha vida pessoal. Nunca dei e vou continuar não dando mídia nem palco pra ninguém crescer. É uma pena que essa loucura completa tenha tomado a proporção que tomou e afetado nossa vida dessa forma".

Foi Bella quem anunciou o término: "Até o momento estava aguardando um posicionamento público do MC Cabelinho sobre os rumores de traição, mas os homens, de uma forma geral, são isentados desse questionamento, e nós mulheres precisamos sempre nos explicar: se vamos casar, se vamos ter filhos, se vamos nos separar".

A atriz revelou ter se voluntariado a falar sobre o ocorrido, e que eles não estavam mais juntos "em função dos motivos óbvios".

"Faço isso em respeito a todos que nos acompanhavam e tinham carinho por nós, faço isso por todas que já passaram por isso e não puderam reagir", escreveu.