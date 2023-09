Fã encontra Péricles em avião, pede uma 'palinha' e vídeo viraliza nas redes; assista

O encontro de uma fã com o ídolo, o cantor Péricles, viralizou pela forma inusitada que ela usou para chamar a atenção do artista. Em um avião que ia de Belo Horizonte a São Paulo, a produtora Brunah Rieth resolveu cantar um dos sucessos do pagodeiro na frente de todos os passageiros.

O vídeo postado pela jovem em suas redes sociais mostra ela embarcando e dando de cara com Péricles já sentado. Ao se acomodar na aeronave, Brunah resolveu cantar um trecho da música "Até que Durou".

Ao ouvir, o músico olhou para trás, fez sinal de positivo com o polegar e aplaudiu. Brunah, então, gritou: “uma palinha?”, sendo prontamente atendida por Péricles, que continuou a letra da música e mandou um beijo para a fã ao final.

“Te amo, Péricles”, Brunah gritou em sequência. O vídeo do momento também foi compartilhado pelo artista em seu perfil. “Obrigado pelo carinho, @brunahrieth! Sempre muito bom encontrar vocês, meu povo”, escreveu ele na legenda.