Após 60 anos, Renato Aragão perde o direito de usar a marca Didi

Renato Aragão não poderá mais usar a marca Didi, após compra de direito de uso da marca chinesa Beijing Didi Infinity. O humorista do Ceará, de 88 anos, esteve em posse da patente por cerca de 60 anos. Nesta quarta-feira (13), Renato confirmou o retorno aos palcos de teatro.

Na base de dados do Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), a empresa Beijing Didi Infinity aparece como titular dos direitos da patente, com registro de marca em vigor.

Conforme divulgado pelo jornalista Ricardo Feltrin, a empresa chinesa também comprou a marca Didizinho. No entanto, a esposa do humorista, Lílian Aragão, desmentiu a informação.

“De onde inventaram esse absurdo? É mentira”, disse em entrevista ao gshow. O humorista esteve em posse da patente por cerca de 60 anos.

Volta a atuação

O humorista irá retornar aos palcos com um musical sobre a vida e obra dele. Prevista para 2024, a peça se chamará "O Adorável Trapalhão".

Em agosto, ele compartilhou imagens de um novo trabalho no Instagram. “Vem coisas boas por aí”, escreveu na legenda do vídeo à época, sem entrar em detalhes do que se trata.

No vídeo curto, o humorista aparece em um estúdio e é aplaudido pelos presentes no local.