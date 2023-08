Renato Aragão dá 'spoiler' de novo trabalho: 'vem coisa boa por aí'

O humorista Renato Aragão publicou na noite de terça-feira (8) imagens de um novo trabalho no Instagram. “Vem coisas boas por aí”, escreveu na legenda do vídeo, sem entrar em detalhes do que se trata.

No vídeo curto, o humorista aparece em um estúdio e é aplaudido pelos presentes no local. Lilia Aragão, esposa do artista, deixou um comentário na postagem exaltando o marido:

“Que bom! Na ativa, né Didi Mocó? Sempre esta pessoa iluminada. Eu não canso de agradecer as risadas que você me fez e me faz dar todos os dias. Te amo. Minha eterna gratidão por fazer o mundo melhor”, escreveu.

Ausência de Didi no 'Criança Esperança'

Já os fãs do cearense repercutiram a ausência de Didi no show do “Criança Esperança”, que aconteceu na segunda-feira (7) e que foi muito comentado pela aparição de Xuxa, Eliana e Angélica juntas. “O pai do Criança Esperança não foi convidado. Que falta de respeito”, publicou um.

“Senti muito sua falta no Criança Esperança. Você, Xuxa… São a alma do show”, escreveu outro.