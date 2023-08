Luciano Huck faz doação para o 'Criança Esperança', e valor é criticado por internautas

O apresentador Luciano Huck foi alvo de críticas, nas redes sociais, após realizar doação para a campanha Criança Esperança 2023. Com patrimônio avaliado em cerca de R$ 1 bilhão, o profissional doou cerca de R$ 10 mil para a edição deste ano, que teve show transmitido nessa segunda-feira (7).

A contribuição do marido de Angelica foi realizada no domingo (6), durante o quadro "Mesão da Esperança", no "Domingão com Huck". Na ocasião, ele chegou a mostrar a tela do celular com o comprovante da transferência do valor.

Foto: reprodução/TV Globo

"Não adianta eu pedir dinheiro dos outros de doação, se eu não der exemplo. Fiz pelo pix, no meu nome, uma doação de R$ 10 mil. Está doado, em nome da minha família, R$ 10 mil para o 'Criança Esperança'. Portanto, me sinto com as credenciais para te pedir também", disse o apresentador.

No mesmo dia, internautas reagiram à quantia e criticaram o profissional, apontado como sendo dono de uma fortuna bilionária, conforme informações do colunista Ricardo Feltrin, do portal Uol.

"Luciano Huck doou 10 mil. Isso é dinheiro de pinga pra ele. Tenho certeza que ele gastou muito mais pra mexer nos dentes", disse um usuário do X, antigo Twitter. "Tinha que ser 'meno' 100 mil conto para ficar bonito", disparou outro.

Ainda conforme o jornalista, a TV Globo paga cerca de R$ 5 milhões mensais para o apresentador.