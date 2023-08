Xuxa, Angélica e Eliana celebram participação no Criança Esperança: 'emocionante'

Xuxa, Angélica e Eliana sobem no palco do Criança Esperança na noite desta segunda-feira (7) para uma apresentação especial. No ensaio do grande momento, o trio dividiu risadas e comemorou o encontro. "Emocionante", concordaram.

"O legal disso é que as pessoas realmente vão matar a saudade, vai mexer na memória afetiva muito bacana. Isso é tão bom pra gente, estamos tão ansiosas com isso. A gente ficou trocando figurinha, falando sobre a roupa que ia usar, a cor... Tá todo mundo de mão unida, de mãos juntas, muito feliz", comentou Xuxa em entrevista ao gshow nesta noite.

Nas redes sociais, Angélica, que participa da ação há 23 anos, comentou sobre a ansiedade subir novamente ao palco pela solidariedade e pela vontade de angariar doações, e prometeu que no palco também terá "muita diversão".

Eliana também compartilhou registros em seu Instagram. Antes de ir para os Estúdios Globo, ela gravou para seu programa no SBT.