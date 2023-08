Por que Renato Aragão não estava no Criança Esperança? Entenda a ausência do humorista do programa

O Criança Esperança virou o assunto mais comentado na noite de segunda-feira (7) nas redes sociais, mas a ausência de Renato Aragão foi um dos pontos mais lembrados em diversas publicações ao longo da transmissão. Idealizador do projeto com os Trapalhões e a Unesco, órgão da Organização das Nações Unidas, ele apresentou o programa de 1986 até 2012, quando foi retirado da função.

Com a saída de Renato, a TV Globo, que transmite o programa, passou a promover um rodízio de apresentadores para o comando do show, como foi com Maju Coutinho, Dira Paes, Iza e Tadeu Schmidt, por exemplo. No show, os apresentadores regem a atração e divulgam os canais de doações para projetos atendidos com o Criança Esperança.

Mesmo sem estar no comando da apresentação, o humorista seguiu fazendo participações especiais até 2019, mas no ano em questão encerrou o vínculo contratual com a Rede Globo. Em um pronunciamento, ele se disse a favor da movimentação e da importância das doações.

"Há 34 anos, todos os anos, eu falo que um país sério só vai para frente com educação", afirmou ele. Após isso, entre 2020 e 2023, ele não participou mais de nenhuma edição do Criança Esperança, mas ressaltou o legado deixado na emissora.

"Criei o Criança Esperança, que também foi uma maravilha. Depois a Turma do Didi. Fiz muita coisa, tive muita alegria na TV Globo, não tenho nada de ruim para falar. Estou muito feliz com ela. Nós chegamos a um acordo. Continuo trabalhando na Globo por projetos pontuais e faço projetos em outras plataformas. É a oportunidade de fazer também em outro lugar", disse ele em entrevista ao UOL.