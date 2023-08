Preta Gil faz homenagem a Gal Costa no 'Criança Esperança' e se emociona ao vivo

A cantora Preta Gil se emocionou durante participação no Criança Esperança 2023, na noite desta segunda-feira (7). Ela subiu no palco ao som de "Força Estranha" — música da madrinha, Gal Costa — e foi surpreendida com a entrada de Ivete Sangalo no palco, no momento em que estava quase chorando.

Preta contou com a parceria de Ivete Sangalo para encerrar a apresentação em grande estilo.

As duas se abraçaram emocionadas, declararam amor uma a outra e Ivete Sangalo gritou: "A gente te ama, Preta. Receba o amor do Brasil inteiro".

Assista à apresentação

Tratamento contra o câncer

Nesta terça-feira (8), Preta Gil completa 49 anos. Atualmente, ela faz tratamento contra um câncer no intestino. Durante o processo, iniciado em janeiro deste ano, a cantora teve uma septicemia, conhecida também como infecção generalizada.

Em meio ao processo de tratamento de saúde, Preta revelou nas redes sociais que se separou de Rodrigo Godoy e apontou caso de traição.